Proviamo ad andare oltre il superficiale e pigro « Ma da Anna Falchi che ti aspetti? », perché le sue parole sul catcalling, pronunciate ieri in diretta su Rai 1, non sono solo sue. Sono pensieri comuni, diffusi, difesi da tanti uomini e tante donne. Sono conseguenza di una cultura, per questo rivelano una criticità che non riguarda Falchi, ma un’ intera società. Premessa: non facciamo l’errore di ridurre la questione a un’opinione, perché una molestia non è un’opinione, non è tale se è percepita come tale, la sua gravità non si misura in base alla sensibilità della vittima, ma esiste a prescindere dal fatto che la vittima si indigni, si spaventi, si arrabbi o non la consideri per quello che è, ossia una forma di violenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Anna Falchi, quando la molestia diventa un privilegio per cui le donne devono dire grazie

