Anna Falchi torna a punzecchiare Jannik Sinner dopo le polemiche che l’avevano coinvolta proprio in seguito ad alcune dichiarazioni sul tennista italiano. L’attrice e conduttrice, infatti, aveva attaccato lo sportivo in seguito al suo rifiuto di partecipare al Festival di Sanremo. “Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana. È un peccato, non ha fatto un’operazione simpatia proprio vincente. Risulta poco empatico e freddo anche per il ruolo da dove arriva” aveva dichiarato la conduttrice a La Vita in Diretta. Ospite de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Anna Falchi è tornata a parlare della vicenda: “Si parlava della sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo di Sinner dopo le sue vittorie e lui declinò l’offerta. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Anna Falchi punzecchia di nuovo Jannik Sinner: “Ho sbagliato, ma comunque io tifo Alcaraz”