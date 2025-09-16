Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Mercogliano e dei pellegrini di Montevergine piange oggi la scomparsa di Anna Befà, figura storica e amatissima, che si è spenta a 78 anni dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e dignità. Per decenni, il suo chiosco ai piedi del Santuario è stato più di un semplice punto di ristoro: era un luogo d’incontro, di sorrisi e di accoglienza, dove Anna sapeva coniugare il lavoro instancabile con la sua profonda devozione verso la Madonna di Montevergine. Ogni visita al Santuario aveva quasi come tappa naturale un passaggio da lei, tra i profumi e i sapori della tradizione locale che con passione ha custodito e offerto fino agli ultimi anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anna Befà, un sorriso che resterà nella memoria dei pellegrini di Montevergine