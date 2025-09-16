L’associazione ICT denuncia l’aumento medio del 20% e l’estensione al cloud. Esclusa dal Comitato che ha valutato i pareri, chiede dialogo e analisi sui reali usi prima di qualsiasi decisione. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Anitec-Assinform contro il decreto Copia Privata: “Il compenso, nato in un’era analogica, oggi è del tutto anacronistico”