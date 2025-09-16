Animali piante e colori | l’universo visivo di Nen Sense in mostra a Firenze

Dal 20 settembre al 2 ottobre, all’Avamposto – Centro Culturale Cinque Punte, arriva la mostra personale di Nen Sense, artista fiorentino classe 1993.La sua storia è particolare: dopo anni di lavoro in magazzino e l’esperienza come insegnante di tessuto acrobatico, nell’estate del 2024 ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: animali - piante

A cosa servono le zanzare: il ruolo imprescindibile dei ditteri per la sopravvivenza di piante e animali

Tra animali e piante

Frutti e Buoi… dei Paesi Tuoi Domenica 21 Settembre 2025 Frascaro (AL) Ritorna la tradizionale Mostra-Mercato di piante, animali e cibi tipici arrivata alla sua 14ª edizione! Un’occasione unica per grandi e piccini, per riscoprire le nostre origini e i - facebook.com Vai su Facebook

Colore, profumo, dolcezza: la lingua segreta tra piante e animali - Non per farli diventare altissimi, ma per riprodursi, favorendo la diffusione dei ... Si legge su repubblica.it

Perché il blu è il colore più raro per gli animali? - Solo pochi animali nella Terra sono blu e la maggior parte di loro non ha nemmeno questa tonalità per la pigmentazione, ma per l’effetto della luce sul loro piumaggio o sulle loro squame. Scrive greenme.it