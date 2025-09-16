Angelo Lettera si dimette da segretario provinciale di Noi Moderati

Con una decisione condivisa e maturata dopo un’attenta riflessione, i segretari provinciali di Noi Moderati di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno hanno rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi ricoperti. In una nota congiunta, Nunzio Fiorillo (Avellino), Antonio Puzio (Benevento). 🔗 Leggi su Casertanews.it

