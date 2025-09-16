Andrea Damante ed Elisa Visari diventano genitori

. Una nascita che emoziona fan e mondo del gossip, segnando l’inizio di una nuova vita familiare e raccontando la gioia di due giovani innamorati. Il lieto evento. Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori. Una notizia che ha acceso di gioia il mondo del gossip e ha emozionato i fan della coppia, che da mesi attendevano questo momento speciale. Il 12 settembre è nato il loro primo figlio, Liam, un fiocco azzurro che segna l’inizio di una nuova vita a due trasformata in tre, con la delicatezza e la potenza che solo l’arrivo di un bambino può portare. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Andrea Damante ed Elisa Visari diventano genitori

In questa notizia si parla di: andrea - damante

Andrea Damante sorprende Elisa Visari con un baby shower indimenticabile!

Come si è vestita Elisa Visari al baby shower: il look della fidanzata di Andrea Damante

Andrea Damante organizza il baby shower a sorpresa per Elisa Visari, lei: “Non sapevo di averne bisogno”

I due si sono conosciuti nel 2020 sul set di “Luce dei tuoi occhi” a Vicenza, grazie a un’amica comune #AndreaDamante #ElisaVisari - X Vai su X

“Ci hai già regalato l’amore più puro che esista” Andrea Damante pubblica i primi scatti del figlio Liam. Una tenerezza infinita - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori. Il fiocco blu, l'evento annullato, tutti i dettagli; Andrea Damante e Elisa Visari sono genitori: Finalmente tra le nostre braccia; Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori? Ecco l'indizio che ha emozionato il web.

Andrea Damante è diventato papà, Elisa Visari ha partorito - Poco fa, con un post sui social, Elisa Visari ha annunciato di aver partorito e di aver dato alla luce il suo primo figlio, concepito dall’amore con Andrea Damante, che è così diventato papà. novella2000.it scrive

Elisa Visari età, carriera e amore con Andrea Damante: chi è la giovane attrice diventata mamma - Età, origini, famiglia, carriera da attrice e modella, e la storia d’amore con Andrea Damante: tutto sulla giovane star italiana diventata mamma ... Scrive tag24.it