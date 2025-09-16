Andrea Bocelli sbarca al cinema con il film sulla sua vita

Arriverà nelle sale di tutto il mondo ‘Andrea Bocelli: Because I Believe’, il film che racconta la vita del tenore di Lajatico. L’appuntamento nei cinema italiani è dal 21 al 24 settembre, con tappa anche nel pisano al Cinema Odeon di Pisa e al Cineplex di PontederaAccuratamente realizzato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il film su Andrea Bocelli nelle sale. “E’ un ritratto più intimo”

Teatro del Silenzio, la notte di Matteo Bocelli. Il padre Andrea scherza: “Questo palco te lo presto”. A sorpresa Grignani

Andrea Bocelli, la voce che incanta il mondo: “La vita è unica e irripetibile. Mi sono fidato del destino”

Sabrina Messina Mezzosoprano. . Il mio singolo "Luna", scritto dal compositore di Andrea Bocelli: Paolo Marioni e Serena Marioni, prodotto da Vincent Masini. Buon ascolto ? #luna #bocelli #singolo #opera #operasinger - facebook.com Vai su Facebook

La designer salentina Chiara Giulia Micoccio firma gli abiti di scena del ballerino Francesco Costa nel tour mondiale di Andrea Bocelli - News - X Vai su X

