Andrea Bocelli | because I believe | nei cinema del Lazio dal 21 al 24 settembre
DOPO L’ANTEPRIMA AL TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ARRIVA AL CINEMA COME EVENTO SPECIALE “ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE” UN RITRATTO INTIMO CON IMMAGINI INEDITE E UN ACCESSO SENZA PRECEDENTI ALLA VITA DEL CELEBRE TENORE ITALIANO DIRETTO DA COSIMA SPENDER (REGISTA DELLA SERIE NETFLIX SANPA) LA SUA STORIA, RACCONTATA CON LE SUE PAROLE EVENTO SPECIALE AL CINEMA DAL 21 AL 24 SETTEMBRE 2025 Trailer: https:www.youtube.comwatch?v=RNvz3Rd5mhc Nel Lazio aderiscono i seguenti cinema: Anzio Astoria Fiumicino Uci Parco Leonardo Frascati Politeama Genzano Cynthianum 21,22,249 Latina Oxer Rieti Moderno Roma Barberini Roma Lux Roma Odeon Multiscreen Roma The Space Magliana Parco De’ Medici Roma Uci Porta Di Roma Roma Uci Roma Est Lunghezza Terracina Rio Arriverà nelle sale di tutto il mondo ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
