Andrea Bocelli | Because I Believe il trailer e l’elenco delle sale dove vedere il film

Arriva nelle sale di tutto il mondo Andrea Bocelli: Because I Believe, ecco il trailer del film e l’elenco dei cinema dove vederlo. Arriverà nelle sale di tutto il mondo Andrea Bocelli: Because I Believe. L’appuntamento nei cinema italiani è dal 21 al 24 settembre. Elenco sale e prevendite aperte. Trafalgar Releasing ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale da Lionsgate, mentre in Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Studios. Accuratamente realizzato, questo film offre uno sguardo inedito e dietro le quinte sulla vita di uno dei più grandi cantanti al mondo. Unendo filmati d’archivio e interviste a momenti autentici e spontanei, ripercorre il viaggio di una voce che ha emozionato milioni di persone, dagli inizi fino ai concerti sold out in ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

