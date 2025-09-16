Andrea Bocelli | Because I Believe il trailer e l’elenco delle sale dove vedere il film
Arriva nelle sale di tutto il mondo Andrea Bocelli: Because I Believe, ecco il trailer del film e l’elenco dei cinema dove vederlo. Arriverà nelle sale di tutto il mondo Andrea Bocelli: Because I Believe. L’appuntamento nei cinema italiani è dal 21 al 24 settembre. Elenco sale e prevendite aperte. Trafalgar Releasing ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale da Lionsgate, mentre in Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Studios. Accuratamente realizzato, questo film offre uno sguardo inedito e dietro le quinte sulla vita di uno dei più grandi cantanti al mondo. Unendo filmati d’archivio e interviste a momenti autentici e spontanei, ripercorre il viaggio di una voce che ha emozionato milioni di persone, dagli inizi fino ai concerti sold out in ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: andrea - bocelli
Il film su Andrea Bocelli nelle sale. “E’ un ritratto più intimo”
Teatro del Silenzio, la notte di Matteo Bocelli. Il padre Andrea scherza: “Questo palco te lo presto”. A sorpresa Grignani
Andrea Bocelli, la voce che incanta il mondo: “La vita è unica e irripetibile. Mi sono fidato del destino”
Sabrina Messina Mezzosoprano. . Il mio singolo "Luna", scritto dal compositore di Andrea Bocelli: Paolo Marioni e Serena Marioni, prodotto da Vincent Masini. Buon ascolto ? #luna #bocelli #singolo #opera #operasinger - facebook.com Vai su Facebook
La designer salentina Chiara Giulia Micoccio firma gli abiti di scena del ballerino Francesco Costa nel tour mondiale di Andrea Bocelli - News - X Vai su X
Andrea bocelli: because i believe; Andrea Bocelli sbarca al cinema con il film sulla sua vita; Andrea Bocelli - Because I Believe.
“Andrea Bocelli: because I believe”: nei cinema del Lazio dal 21 al 24 settembre - DOPO L’ANTEPRIMA AL TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ARRIVA AL CINEMA COME EVENTO SPECIALE “ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE” UN RITRATTO INTIMO CON ... Si legge su romadailynews.it
Andrea Bocelli sbarca al cinema con il film sulla sua vita - Arriverà nelle sale di tutto il mondo ‘Andrea Bocelli: Because I Believe’, il film che racconta la vita del tenore di Lajatico. pisatoday.it scrive