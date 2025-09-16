Andamento delle Borse | mercati cauti in vista della Fed

Andamento delle Borse tra dati macro e attese sui tassi. La settimana si apre con un clima di prudenza sui mercati finanziari globali. Il 16 settembre 2025 segna una giornata interlocutoria per le Borse europee, mentre gli investitori attendono con ansia la riunione del FOMC, il comitato della Federal Reserve, che potrebbe decidere un nuovo taglio dei tassi. Europa: variazioni contenute e clima attendista. Le principali piazze europee hanno aperto in lieve ribasso, dopo un rally registrato nella giornata precedente. Ecco le variazioni percentuali degli indici principali: FTSE MIB (Milano):?0,15%. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

