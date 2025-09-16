Ancora star a Lucca Film Festival L’attore Malcolm McDowell sarà premiato e porterà Caligola

Grande attesa al Lucca Film Festival per l’attore Malcolm McDowell che il 24 settembre sarà ospite della ventunesima edizione della manifestazione, che si terrà in città – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – dal 20 al 28 settembre 2025, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’attore inglese, che nel 1971 impersonò l’iconico personaggio di Alex in Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, riceverà – mercoledì 24 settembre – sul palco del Cinema Astra – il Premio alla Carriera e presenterà la versione ricostruita da Thomas Negovan dalla sceneggiatura di Gore Vidal, del film Caligola: The Ultimate Cut, accompagnato dall’artista internazionale Hershey Felder, in collaborazione con FirenzeOnStage. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora star a Lucca Film Festival. L’attore Malcolm McDowell sarà premiato e porterà “Caligola“

In questa notizia si parla di: star - lucca

Gli autori di GACHIAKUTA a LUCCA COMICS & GAMES 2025 grazie a Star Comics e Crunchyroll

Lucca Project Contest 2025: il concorso per nuovi talenti del fumetto diventa internazionale con Bonelli e Star Comics

Rally Coppa Città di Lucca, New Star 3 festeggia il secondo posto di Dini

LUCCA FILM FESTIVAL 2025 (XXI EDIZIONE) DAL 20 AL 28 SETTEMBRE. GUEST STAR MALCOM MCDOWELL CHE ARRIVERÀ MERCOLEDÌ 24: RICEVERÀ IL PREMIO ALLACARRIERA. E PRESENTERÀ LA VERSIONE RICOSTRUITA DEL FILM "CALIG - facebook.com Vai su Facebook

Ancora star a Lucca Film Festival. L’attore Malcolm McDowell sarà premiato e porterà “Caligola“; Lucca Film Festival, grandi star e anteprime al festival da tappeto rosso; 'Lucca Film Festival', grandi star e anteprime al festival da tappeto rosso.

Malcolm Mc Dowell al Lucca Film Festival: riceverà il premio alla carriera - Ha interpretato l'iconico personaggio di Alex in 'Arancia Meccanica'. Si legge su luccaindiretta.it

Malcolm McDowell ospite il 24 settembre del Lucca Film Festival 2025 - Grande attesa al Lucca Film Festival per l'attore Malcolm McDowell che il 24 settembre sarà ospite della ventunesima edizione del Lucca Film Festival, che si terrà - Segnala nove.firenze.it