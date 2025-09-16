Ancora nessuna conferma ufficiale ma l' ex gieffino potrebbe tornare con un ruolo nuovo

M anca poco al debutto della nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5, in programma il 29 settembre e condotta per la prima volta da Simona Ventura. Tra le sorprese più chiacchierate, l’idea di un panel di “commentatori esperti” formato da tre ex concorrenti storici per analizzare le dinamiche della Casa. Secondo le indiscrezioni riportate da Fanpage, Ascanio Pacelli sarebbe il primo nome selezionato per questo ruolo inedito, accanto alla presentatrice. Grande Fratello 20242025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Simona Ventura condurrà il “Grande Fratello” senza vip: un ritorno alle origini con SuperSimo Ascanio Pacelli, l’ex gieffino pronto a tornare in studio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ancora nessuna conferma ufficiale, ma l'ex gieffino potrebbe tornare con un ruolo nuovo

In questa notizia si parla di: nessuna - conferma

Acerbi, nessuna conferma sulla clausola! Futuro incerto – SM

Nessuna conferma o smentita ufficiale, ma diversi indizi preoccupano i fan

Dj Godzi morto a Ibiza, la conferma delle nuove analisi: “Nessuna violenza”

Uomini e Donne, Gaia Gigli: nessun flirt con Raimondo Todaro, nel suo cuore c'è il fratello di una ex gieffina; Indiscrezione su Melissa Satta e Ludovica Pagani: «Sono in dolce attesa»; Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in vacanza insieme: gli indizi social sul nuovo amore.

Uomini e Donne, Gaia Gigli: nessun flirt con Raimondo Todaro, nel suo cuore c'è il fratello di una ex gieffina - Gaia Gigli, ex protagonista di Uomini e Donne, conferma di non avere un flirt con Raimondo Todaro ma finisce in un nuovo gossip: frequenta il fratello di una ex gieffina. Scrive msn.com

Centro sportivo ex area Ghigi: Responsible S.p.A. smentisce: «Nessuna trattativa di vendita» - Dopo giorni di indiscrezioni circolate su alcuni media e amplificate dai social network, Responsible S. Segnala chiamamicitta.it