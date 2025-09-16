Ancona rompe il braccialetto e fugge da casa | lo stalker dell?avvocata non si trova Caccia all' uomo

ANCONA Lo stalker è in fuga. Ha fatto perdere le proprie tracce da domenica notte il 41enne osimano accusato di aver perseguitato l?ex compagna e l?avvocata di lei, arrivando ad.

Tentò di soffocare un'avvocata agli Archi, l'aggressore rompe il braccialetto elettronico e fugge dai domiciliari. È ricercato