Anci anche Basile all' incontro tra i principali sindaci italiani
I sindaci delle principali città' italiane si riuniranno a Genova domani, a Palazzo Ducale, per una giornata di incontri e confronto sui temi cruciali per il futuro dei comuni italiani. "I sindaci delle grandi città' hanno un ruolo fondamentale nella tenuta del Paese - spiega la sindaca del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: anci - basile
Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nel Servizio Civile Universale: Casteldaccia protagonista all'incontro promosso da ANCI Sicilia e SCANCI leggi tutto https://www.bagherianews.com/attualita/il-ruolo-delle-pubbliche-amministrazioni-nel-servizio-civile- - facebook.com Vai su Facebook
Anci, anche Basile all'incontro tra i principali sindaci italiani; Anci: mercoledì 17 settembre a Palazzo Ducale i sindaci italiani a confronto.
Anci, le principali città d’Italia si incontrano a Palazzo Ducale - Il clou dell'incontro sarà il Coordinamento nazionale Anci Città Metropolitane alle 18:00, momento di discussione e pianificazione strategica per le grandi aree urbane del Paese ... Segnala msn.com
Manovra regionale, l’ANCI Sicilia chiede un incontro urgente al Presidente Schifani - “In occasione della seduta del comitato direttivo dell’ANCI Sicilia di oggi abbiamo affrontato il tema del confronto con il Governo regionale in vista della ipotizzata “manovrina” e della prossima ... Si legge su ansa.it