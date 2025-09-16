Anche Tajani prende la clava contro la sinistra e il dissenso

Cms.ilmanifesto.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tajani la tocca piano: con l’aria del moderato che esorta alla calma tira fuori dagli archivi di un passato lontanissimo addirittura la campagna contro il commissario Luigi Calabresi e la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

anche tajani prende la clava contro la sinistra e il dissenso

© Cms.ilmanifesto.it - Anche Tajani prende la clava contro la sinistra e il dissenso

In questa notizia si parla di: tajani - prende

Su Ius Italiae Tajani prende tempo: “Non è priorità”. Ora Iv, Pd e 5s temono il bluff: “La solita farsa?”

Ucraina, Tajani: Putin prende in giro Trump, ma va portato al tavolo

tajani prende clava controIl «clima violento» agita i partiti dopo l'omicidio Kirk, Tajani: «Ricordiamoci di Calabresi» - A sei giorni dalla morte dell'influencer trumpiano è ancora braccio di ferro sul clima di odio politico. Come scrive roma.corriere.it

tajani prende clava controTajani: “Valutiamo le sanzioni di Ursula”. Lite in aula con i 5S - Maiorino al ministro: “Si comporta come un influencer prezzolato”. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Prende Clava Contro