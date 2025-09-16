Anche le maestre… Paolo si toglie la vita a 14 anni la rivelazione shock dei genitori
Un’intera famiglia distrutta e una comunità sconvolta dopo la morte di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni di Latina che si è tolto la vita a un giorno dal rientro a scuola. Il padre, Giuseppe Mendico, rompe il silenzio e accusa apertamente l’istituto scolastico: “ Noi gli siamo stati sempre vicini, i professori e la vicepreside sapevano degli atti di bullismo, ma non hanno fatto niente ”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il racconto del padre, il giovane Paolo sarebbe stato vittima di bullismo già dalle scuole elementari. “Avevamo già fatto una denuncia ai carabinieri perché veniva preso di mira da compagni e perfino da alcune maestre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: maestre - paolo
Paolo suicida a 15 anni a Latina, "come lo chiamavano a scuola": maestre e prof sotto accusa
Paolo morto suicida a 14 anni, il papà: "Lo bullizzavano anche le maestre"
Il padre del 14enne morto a Latina: «Paolo era bullizzato da compagni e maestre, ultimamente ripeteva “Scuola di m…a”»
Il papà del 14enne suicida: «Bullizzato da compagni e maestre, Paolo non voleva tornare a scuola» - X Vai su X
Aveva solo 15 anni Paolo Mendico: il ragazzino si è tolto la vita nei giorni scorsi. I genitori, Giuseppe Mendico e Simonetta La Marra, sono ancora distrutti e sconvolti dall'accaduto: puntano il dito contro i compagni e anche contro la scuola, rea di non aver aiut - facebook.com Vai su Facebook
Paolo si è tolto la vita a 14 anni perché bullizzato. Il gesto sconvolgente di una maestra (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Si legge su donna.fidelityhouse.eu
Paolo Mendico, suicida a 14 anni/ Genitori: “Bullizzato anche dalle maestre, ci ha chiamato Valditara…” - Il giallo di Paolo Mendico a Dentro la notizia, su Canale 5, con le parole dei genitori del 14enne che si è tolto la vita in provincia di Latina ... Lo riporta ilsussidiario.net