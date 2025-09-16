Anche le maestre… Paolo si toglie la vita a 14 anni la rivelazione shock dei genitori

Un’intera famiglia distrutta e una comunità sconvolta dopo la morte di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni di Latina che si è tolto la vita a un giorno dal rientro a scuola. Il padre, Giuseppe Mendico, rompe il silenzio e accusa apertamente l’istituto scolastico: “ Noi gli siamo stati sempre vicini, i professori e la vicepreside sapevano degli atti di bullismo, ma non hanno fatto niente ”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il racconto del padre, il giovane Paolo sarebbe stato vittima di bullismo già dalle scuole elementari. “Avevamo già fatto una denuncia ai carabinieri perché veniva preso di mira da compagni e perfino da alcune maestre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

