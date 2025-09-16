Il consiglio d’amministrazione di Radio y Televisión Española ha deciso il ritiro della Spagna dalla prossima edizione dell’ Eurovision Song Contest, in caso di partecipazione di Israele. La Spagna si unisce così agli altri quattro Paesi – Islanda, Irlanda, Olanda e Slovenia – che hanno già annunciato il boicottaggio come segno di protesta per quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e la mancata esclusione di Israele, la cui estromissione resta comunque un’ipotesi. Non mancano d’altra parte i precedenti, peraltro recenti: nel 2021 la Bielorussia fu esclusa dopo la rielezione-farsa di Alexander Lukashenko, mentre l’anno dopo toccò alla Russia essere bandita dall’Eurovision a causa dell’ invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Anche la Spagna boicotterà l’Eurovision Song Contest se ci sarà Israele