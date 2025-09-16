Anche la Spagna boicotterà l’Eurovision Song Contest se ci sarà Israele
Il consiglio d’amministrazione di Radio y Televisión Española ha deciso il ritiro della Spagna dalla prossima edizione dell’ Eurovision Song Contest, in caso di partecipazione di Israele. La Spagna si unisce così agli altri quattro Paesi – Islanda, Irlanda, Olanda e Slovenia – che hanno già annunciato il boicottaggio come segno di protesta per quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e la mancata esclusione di Israele, la cui estromissione resta comunque un’ipotesi. Non mancano d’altra parte i precedenti, peraltro recenti: nel 2021 la Bielorussia fu esclusa dopo la rielezione-farsa di Alexander Lukashenko, mentre l’anno dopo toccò alla Russia essere bandita dall’Eurovision a causa dell’ invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: spagna - boicotter
Eurovision Song Contest, i Nebulossa cantano Zorra - Spagna - Dal 1961 partecipa ininterrottamente all'evento portando a casa due vittorie consecutive: nel 1968 con ... Come scrive rainews.it
Eurovision Song Contest 2024: Angelina Mango: bagno di folla per lei in Spagna/ Il Pre-Party diventa virale! - Angelina Mango debutta al rilascio di La noia nel mercato internazionale, prima dell'esordio alla kermesse dell'Eurovision Song Contest 2024: le reazioni Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango ... Scrive ilsussidiario.net