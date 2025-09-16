Anche la Regione vuole i cuscinetti per allontanare le veglie antiabortiste dagli ospedali

Modenatoday.it | 16 set 2025

"Zone di accesso sicuro" intorno agli ospedali per evitare che le preghiere anti-aborto possano mettere pressione a chi pratica l'interruzione di gravidanza. Questo prevede la risoluzione proposta dal centrosinistra e approvata oggi in Assemblea legislativa, tra le proteste dell'opposizione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

