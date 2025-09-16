Anche Alberto Nagel cede il passo al Montepaschi di Caltagirone e vende le sue azioni Mediobanca

Alla fine anche Alberto Nagel scende dalla nave. All’indomani del passaggio del 62,3% del capitale di Mediobanca nelle mani del Monte dei Paschi di Siena, l’amministratore delegato dell’istituto ha venduto sul mercato un pacchetto di 1 milione di azioni di Piazzetta Cuccia incassando 22 milioni euro. Come lui il direttore generale Francesco Saverio Vinci che ha ceduto un pacchetto di 400mila azioni incassando quasi 9 milioni, mentre il presidente Renato Pagliaro ha venduto altre 100mila azioni per 2,1 milioni. La notizia è arrivata nel giorno della riapertura dei termini dell’offerta di Siena su Mediobanca mentre il giorno prima Mps ha pagato il corrispettivo per le azioni consegnate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

