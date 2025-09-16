Amore a prima vista per le palette trucco dell'autunno

Amica.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blu freddo, grigio azzurro, verde oliva, viola dorato e gli immancabili nude. Sono questi i colori di tendenza del trucco occhi autunno 2025. Dopo le tinte pastello di primavera e gli accenti vibranti dell’estate, è il momento di sfumature più avvolgenti, profonde e sofisticate. A confermarlo non sono solo le sfilate ma anche le palette ombretti autunno 2025 ispirate al foliage, a paesaggi lunari e siderali, ai fiori di stagione come viole e ciclamini. Non mancano i classici colori dell’autunno: dall’arancio zucca ai marroni cioccolato, passando per i bordeaux intensi che replicano le nuance del vino e i prugna vellutati. 🔗 Leggi su Amica.it

