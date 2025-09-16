AMIGA DiagROM 2.0 Beta | Nuove Funzionalità e Miglioramenti per Diagnosticare la Tua Amiga

Se sei un appassionato di Amiga con il pallino per l’hardware o, semplicemente, possiedi un vecchio mito del passato che necessita di manutenzione, DiagROM è uno di quegli strumenti indispensabili che dovresti assolutamente conoscere. E oggi c’è una grande novità: la versione 2.0 Beta è finalmente disponibile per il download e il testing! Cos’è DiagROM?. Per chi non lo conoscesse, DiagROM è un software diagnostico avanzato che viene masterizzato su una EPROM dall’utente. Questa EPROM va a sostituire la normale Kickstart ROM della tua Amiga. Una volta avviato, DiagROM si trasforma in un potentissimo meccanico digitale, in grado di analizzare a fondo l’hardware del computer: CPU, chipset, RAM, CIA e molto altro, aiutando a identificare problemi e malfunzionamenti in modo preciso. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

