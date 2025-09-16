Ameli si dimette dal consiglio | Momento giusto per lasciare E si commuove pure il sindaco

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Francesco Ameli, si è dimesso da consigliere comunale. Un’uscita di scena un po’ a sorpresa, a pochi giorni dalle elezioni Regionali per le quali è candidato proprio nella lista del Pd. La decisione è stata comunicata dallo stesso Ameli, ieri pomeriggio, in consiglio. E ha suscitato una generale commozione. "Dopo dodici anni, a prescindere dal risultato che arriverà alle Regionali, credo sia giunto il momento di lasciare – le parole di ‘Fraska’ –. Il centrosinistra deve ritrovare quello spirito necessario per guardare al futuro e, anche se ho appena 39 anni e sono ancora giovane, ritengo doveroso dare questo segnale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

