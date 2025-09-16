Ambiente ‘se malato influisce sul software del Dna’ appello medici per proteggere bimbi
(Adnkronos) – "L'Italia sta affrontando una profonda e grave denatalità. Sapere che oggi nascono meno bambini, e quelli che vengono alla luce sono più a rischio di sviluppare malattie, apre un tema da affrontare, da fare conoscere e che politicamente deve essere preso in considerazione con delle leggi specifiche. L'ambiente che ci circonda, quello che . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: ambiente - malato
OIPA Latina e provincia. . URGENTE!!!!! È stato smarrito Yuri a Gaeta. Il gatto è malato deve prendere le sue medicine. Maschio castrato buono. Per avvistamento 338 910 9426 Non è nel suo ambiente, i padroni erano in vacanza. La zona e' Gaeta, tra pia - facebook.com Vai su Facebook
Lo si apprende da ambienti sportivi milanesi. Ottant'anni lo scorso maggio, Moratti, malato da tempo, non sarebbe in condizioni critiche ma comunque intubato per facilitare la respirazione - X Vai su X
Ambiente, 'se malato influisce sul software del Dna', appello medici per proteggere bimbi - Sapere che oggi nascono meno bambini, e quelli che vengono alla luce sono più a rischio di sviluppare malattie, apre un tema da affrontare, d ... Da msn.com