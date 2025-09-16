Ambasciata russa ancora contro l' Italia Mosca sfida la Nato | Esercitazioni con 100 mila soldati
Il conflitto russo-ucraino continua a intrecciarsi con la politica internazionale. A Roma l’ambasciatore russo accusa l’Italia di “allarmismo” dopo i droni in Polonia, mentre Varsavia denuncia oltre 50 sabotaggi russi al giorno. Sul fronte diplomatico, Donald Trump afferma che Zelensky dovrà negoziare e che l’Europa deve fermare gli acquisti di petrolio da Mosca. Intanto Kiev rivendica un’operazione militare a Vladivostok e lo stesso presidente ucraino chiede la creazione di un sistema europeo di difesa aerea multilivello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Per l'ambasciata russa a Bucarest: «L'intrusione di un drone è una provocazione di Kiev». Il presidente Usa Donald Trump: «Incontro Putin-Zelensky? Probabilmente dovrò convincerli»
Ambasciata russa a Bucarest: "Intrusione drone è provocazione Kiev" #ucraina #russia #guerra #15settembre
L'Italia verso l'ok all'operazione Sentinella Est con altri due caccia, ma la Difesa frena | Mosca: La Nato è di fatto in guerra con noi; L’ambasciata russa in Italia contro Abodi: “Dal ministro due pesi e due misure”; “Lo sport deve unire”, l’ambasciata russa contro Abodi per le sue parole su Israele:….
Ambasciata russa di nuovo contro l'Italia: "Reazioni sconcertanti". Mosca avverte la Nato: "Esercitazioni con 100 mila soldati" - Roma e Mosca ai ferri corti sui droni in Polonia, Varsavia denuncia 50 sabotaggi russi al giorno, Trump spinge per un accordo, Kiev colpisce Vladivostok e Zelensky invoca difesa aerea europea ... Lo riporta msn.com
Ucraina, ambasciatore russo a Roma: «Con sostegno a operazioni militari Italia rischia disastro» - Intanto, Kiev intensifica gli attacchi alle raffinerie russe e rivendica azioni a Vladivostok. Da ilsole24ore.com