Amazon Music gratis per 4 mesi | eccome cosa fare per attivarlo scade il 9 ottobre
Per chi è alla ricerca di un modo per ascoltare milioni di brani musicali senza pubblicità e senza limiti di skip, oggi Amazon Music Unlimited offre un’opportunità interessante.Si tratta di una prova gratuita per 4 mesi gratuita, Ma attenzione, l’offerta è per un periodo limitato, visto che scade il 9 ottobre. Stabiliti i tempi, dunque, ecco cosa è necessario fare per attivare Amazon Music Unlimited gratis. Si tratta di una procedura molto semplice: Basta iscriversi tramite questo link. Accedendo al proprio account Amazon,poi, la pagina indicherà se si èidonei alla promozione. La nuova promozione di Amazon Music Unlimited – Fonte: Il Sole 24 Ore L’offerta, comunque, è valida sia per i nuovi abbonati ad Amazon Prime che per chi non ha ancora Prime. 🔗 Leggi su Cultweb.it
