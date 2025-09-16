Amalia Del Ponte la vicinanza empatica con la natura

Cms.ilmanifesto.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 agosto ci ha lasciate Amalia Del Ponte, artista che ha posato sul mondo, sulle sue materie e sui suoi fenomeni, uno sguardo delicato e profondo al tempo stesso. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

amalia del ponte la vicinanza empatica con la natura

© Cms.ilmanifesto.it - Amalia Del Ponte, la vicinanza empatica con la natura

In questa notizia si parla di: amalia - ponte

Morta Amalia Del Ponte, addio all’artista e designer milanese

Addio all’artista Amalia Del Ponte. La designer dava forma all’invisibile: "Creo sul vuoto, la mia meraviglia"

Cerca Video su questo argomento: Amalia Ponte Vicinanza Empatica