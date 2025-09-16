Altro che crisi del terzo anno Fdi decolla nei sondaggi e stacca di nove punti il Pd

Altro che crisi del terzo anno. A livello nazionale la coalizione di centrodestra formata da Fdi, Fi, Lega e Noi moderati è ancora oggi molto stabile, forte e competitiva. A testimonianza di ciò vi è l'ultimo sondaggio politico realizzato da Swg per il TgLa7. Dalla rilevazione emergono due dati interessanti: Fratelli d'Italia continua a crescere, mentre le principali forze progressiste che fanno parte del cosiddetto campo largo perdono tutte terreno. Rispetto a sette giorni fa, il centrodestra guadagna qualche decimo di punto. Discorso diverso per Schlein e compagni che vedono calare i propri consensi di uno 0,3%. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altro che crisi del terzo anno, Fdi decolla nei sondaggi e stacca di nove punti il Pd

