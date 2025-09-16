Altri 65 migranti salvati in mare | sono in viaggio verso il porto di Brindisi
BRINDISI – La città di Brindisi è pronta ad accogliere altre decine di persone salvate in mare. Per le ore 13 di domani (mercoledì 17 settembre) è previsto lo sbarco di 65 migranti, soccorsi dall'equipaggio della nave della Ong “Solidaire”. L'imbarcazione, come di consueto, attraccherà presso la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: migranti - salvati
Affonda barcone carico di migranti: salvati in 87, recuperato il cadavere di una trentenne e sei dispersi
Tragedia al largo di Lampedusa: Affonda barcone, salvati 87 migranti, morta una donna
Naufragio di migranti al largo di Lampedusa: annega una donna, 87 salvati
Faenzawebtv. . Lo sbarco della Humanity 1, con a bordo 51 migranti È arrivata questa mattina intorno alle 9 la nave Humanity 1 dell’ong Sos Humanity al porto di Ravenna. A bordo c’erano 51 migranti salvati in acque internazionali al largo della Libia, tra cui 6 - facebook.com Vai su Facebook
#Migranti, fermo amministrativo per Mediterranea. La nave umanitaria aveva disatteso le indicazioni sul porto di sbarco, facendo scendere 10 naufraghi salvati al largo di Pantelleria a #Trapani, anziché a Genova @TgrRai #IoSeguoTgr - X Vai su X
Altri 65 migranti salvati in mare: sono in viaggio verso il porto di Brindisi; Dalla Turchia a Roccella, viaggio di speranza per 65 migranti: salvati dalla Guardia costiera; Crotone: 65 migranti salvati in mare aperto dalla Guardia Costiera.
Arrivati a Livorno i 265 migranti salvati dalla nave della Ong Solidaire - Ha fatto ingresso nel Bacino Cappellini del porto di Livorno intorno alle 12:20, la nave ong Solidaire con 265 migranti a bordo, recuperati in mare nei giorni scorsi al largo delle coste africane ... corrierefiorentino.corriere.it scrive
Nave Sea-Eye a Taranto con 91 migranti salvati in mare - Eye 5' per lo sbarco di 91 migranti, tra cui 32 minorenni, provenienti da Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Pakistan ed Egitto, soccorsi nelle ... Da ansa.it