Altolà Ue ad Israele | offensiva finisca
13.30 "L'Ue ha costantemente esortato Israele a non intensificare la sua operazione a Gaza City. L'intervento militare porterà a più distruzione, più morti e più sfollamenti" della popolazione "e siamo stati chiari sul fatto che questo aggraverà anche la situazione umanitaria già catastrofica e metterà anche in pericolo la vita degli ostaggi". Lo ha detto il portavoce Ue El Anouni in un incontro con la stampa. "E' giunto il momento -ha esortato- di interrompere il ciclo di violenza, distruzione, sofferenza.Deve finire ora". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
