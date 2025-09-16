Alto Calore sinergia tra Provincia di Avellino e Benevento

Il futuro dell'Alto Calore Servizi al centro di un confronto che si è tenuto oggi tra il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, e il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Dall'incontro sono emerse la volontà e la determinazione comune di superare la fase di impasse che si registra per la società, tenendo fuori le questioni politiche dalle decisioni concernenti la gestione di Alto Calore Servizi. E ciò nell'ottica di individuare le soluzioni migliori che possano permettere di ridurre i disagi all'utenza e di consentire di accelerare sul piano di ammodernamento delle reti, tenendo ben presenti i parametri previsti dal concordato.

