Alto Calore al centro di un confronto tra i presidenti delle Province di Avellino e Benevento | unità di intenti per la gestione

Il futuro dell’Alto Calore Servizi al centro di un confronto che si è tenuto oggi tra il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, e il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Dall’incontro sono emerse la volontà e la determinazione comune di superare la fase di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Alto Calore: bilancio positivo e strategie per il rilancio della gestione idrica in provincia di Avellino

Ondate di calore, temperature elevate e alto tasso di umidità ancora per 72 ore

Alto Calore, sì al bilancio in utile: ora occhi sull’emergenza idrica

E’ stata da poco comunicata da Alto Calore la rottura della condotta principale del diametro 900 nel comune di Cassano Irpino. Si sta provvedendo alla riparazione ma c’è probabilità di interruzione del servizio idrico nel pomeriggio e la riattivazione nella matti - facebook.com Vai su Facebook

Alto Calore spa, si dimette l'amministratore unico. Antonello Lenzi: "Decisione irrevocabile" #ANSA - X Vai su X

Crisi idrica, il 10 settembre incontro tra i sindaci dell’Alto Calore e il sottosegretario Morelli; Crisi Alto Calore, Noi di Centro: Ringraziamo Lenzi per il lavoro svolto; Alto Calore: dimissioni Lenzi, Noi di Centro: nessun addebito all'amministratore.

