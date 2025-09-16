Almanacco | Mercoledì 17 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Mercoledì 17 Settembre è il 261° giorno del calendario gregoriano, mancano 104 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Roberto BellarminoProverbio di SettembreAria settembrina fresco la sera e fresco la mattinaAccadde Oggi1907 – Viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: almanacco - mercoled
ALMANACCO DEL GIORNO Oggi Mercoledì 10 Settembre 2025 Oggi è il 253mo giorno dell'anno, mancano 112 giorni alla fine del 2025. Torna lunedì, a Sant'Angelo dei Lombardi, il mercato settimanale. La Chiesa ricorda e celebra : San Nicola da Tolentino, - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco | Mercoledì 17 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio (provincia di Grosseto), alle ore 4:04: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Lo riporta modenatoday.it
17 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 17 settembre è il 261° giorno del calendario gregoriano. Come scrive veronasera.it