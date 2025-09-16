Alluvione si avvicina l' ordinanza sulle delocalizzazioni | Cifre in linea ma qualcuno si lamenterà

Forlitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanno finalmente arrivando le delocalizzazioni e il governatore Michele de Pascale invita fin da ora chi risiede in zone a rischio alluvione a cogliere a pieno l'opportunità di trasferirsi altrove. “Occorre valutare bene prima di rinunciare, il rischio e' che questa opportunità non torni in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alluvione - avvicina

Alluvione, si avvicina l'ordinanza sulle delocalizzazioni: Cifre in linea, ma qualcuno si lamenterà.

Delocalizzazioni post alluvioni in Romagna, l’ordinanza c’è anche per gli allagamenti del 2024. Rilancio degli aeroporti di Rimini e Forlì, via le tasse aeroportuali - «Quando ho saputo del carico d’armi per Israele transitato dal porto di Ravenna mi sono vergognato, come cittadino italiano ed europeo». Come scrive corriereromagna.it

Alluvione in Emilia-Romagna, a settembre le ordinanze: il via con le delocalizzazioni volontarie - Romagna aspetta le ordinanze del commissario straordinario Fabrizio Curcio che dovranno dare nuovo impulso alla ricostruzione: a metà settembre dovrebbe arrivare quella sulle delocalizzazioni ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Avvicina Ordinanza Delocalizzazioni