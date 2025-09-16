Alluvione in Romagna un anno dopo l’incubo | Da gennaio un cambio di passo

Bologna, 16 settembre 2025 – Un anno dopo quell’incubo che nessuno avrebbe mai voluto rivivere. Due giorni, 18 e 19 settembre 2024, che hanno riportato alla mente le piogge del maggio 2023. Non solo. Sono state 48 ore in cui per la terza volta in poco più di 18 mesi, frane e allagamenti hanno distrutto zone come Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella, gli argini fragili del Lamone in Bassa Romagna, e Traversara, città simbolo dell’esondazione del 2024. I rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua appenninici hanno causato intensi fenomeni di erosione delle sponde, trasporti di materiale ed esondazioni, mentre gli elevati colmi di piena raggiunti nei tratti a valle hanno provocato tracimazioni diffuse e rotture arginali, con allagamenti e danni a edifici, attività produttive, viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

