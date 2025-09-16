Alluvione 3 anni di dolore | Diamo voce a Mattia
"Il dolore è sempre lo stesso". Tre anni fa l’ondata di acqua e fango si è portata via Mattia Luconi, la più piccola delle 13 vittime dell’alluvione del 15 settembre 2022. Mattia aveva solo 8 anni quando quel maledetto giorno la mano della mamma non è riuscita a trattenerlo, troppo forte la piena improvvisa che con violenza ha spazzato via tutto, persino Mattia. Il suo corpo è stato ritrovato dopo giorni di ricerche: "Il dolore è sempre lo stesso. - dice oggi il padre - Ma non vogliamo che si spenga la memoria. Per questo continuiamo a dare voce a Mattia: lui è tornato in quel personaggio di carta che parla agli adulti, per ricordare che la vita è troppo preziosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
