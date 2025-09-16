Alloggi universitari i prezzi degli affitti scendono a Milano | ma occhio ai contratti fai-da-te e alle truffe

Alloggi universitari, la ricerca di SoloAffitti sulla situazione in Italia. Ecco perché è meglio evitare i contratti fai-da-te. Il caro-vita incide anche sulla scelta dell’Università e in particolare per gli studenti fuori sede, che anche quest’anno dovranno inoltrarsi nel difficile compito della ricerca della stanza in affitto per studiare lontano da casa. – notizie.com Molti ragazzi scelgono la città in base al costo degli immobili, e preferiscono una singola piuttosto che una doppia. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Alloggi universitari, i prezzi degli affitti scendono a Milano: ma occhio ai contratti fai-da-te e alle truffe

In questa notizia si parla di: alloggi - universitari

Alloggi per studenti. Il bando dedicato agli universitari

Alloggi per gli universitari: "Ex Corni un flop annunciato. Alla città serve un vero campus"

Cantieri da 30 milioni fermi e studentati sotto sequestro: perché gli alloggi per gli universitari potrebbero diminuire

Pochi alloggi universitari ad Ancona, Balzani (FI): "Studentati anche a Falconara, Chiaravalle e Montemarciano" - facebook.com Vai su Facebook

“Alloggi universitari, ennesimo nastro tagliato dalla sinistra senza alcun merito. Risultati importanti frutto del lavoro del centrodestra” Nota dei consiglieri di opposizione https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/alloggi-universitari-enne - X Vai su X

Caro affitti in provincia di Prato e Pistoia, lo Spi Cgil lancia l'allarme studenti universitari: “Costi troppo alti. Uso sociale per i beni confiscati alle mafie”; Caro alloggi per gli universitari, non meno di 500 euro in media per una stanza a Padova: «L'offerta cresce ma i prezzi salgono»; Caro affitti a Trento, l'Opera Universitaria promette 500 nuovi posti letto per abbassare i prezzi.

Affitti, fra gli studenti è boom di stanze singole: i prezzi nelle città - Le camere doppie sono sempre meno richieste e Milano e Roma sono ancora le città più proibitive. Segnala tg24.sky.it

Mercato affitti studenti universitari 2025: prezzi stabili, preferenze per singole e sfide nel panorama italiano - Il mercato delle locazioni per studenti universitari in Italia vede la stanza singola come scelta dominante, con prezzi stabili al nord e più bassi al sud, mentre crescono esigenze di sicurezza e cont ... gaeta.it scrive