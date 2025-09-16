Alliance Française di Bologna e l’istituto di Cultura Germanica | giornata porte aperte

Bolognatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, l’Alliance Française di Bologna e l’istituto di Cultura Germanica, Centri ufficiali di lingua e cultura francese e tedesca, aprono le loro porte al pubblico per una giornata informativa sulle attività didattiche e culturali legate alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

