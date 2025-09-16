Allerta Listeria | ritirato lotto di salmone norvegese affumicato KV Nordic
Il Ministero invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita per rimborso o sostituzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Rischio Listeria su 3 prodotti richiamati da Carrefour, mentre è allerta listeriosi in Francia dopo 2 morti
Un lotto di Salmone Norvegese Affumicato Kv Nordic commercializzato da Eurofood Spa è stato richiamato dal commercio. L'allerta è per presenza di listeria patogeno che causa la listeriosi, solitamente trasmessa da cibi contaminati
Ancora un'allerta alimentare per la presenza di listeria nel formaggio. Il prodotto e i lotti richiamati (da non mangiare)
