Allegri e la giacca una giornata di squalifica e 10mila euro di multa E aveva ragione figurarsi se avesse avuto torto
Massimiliano Allegri ha ricevuto una giornata di squalifica, più una multa da 10mila euro, per aver lanciato la giacca e aver protestato nel finale del match tra Milan e Bologna. Protesta – ricordiamolo – in cui aveva ragione da vendere. Al Milan hanno negato un rigore più che evidente nonostante l’intervento del Var. Ora la nuova moda è parlare della giacca di Allegri. Non potendo parlare del Milan che dopo lo scivolone contro la Cremonese ha battuto il Lecce e umiliato il Bologna del vate Italiano, ecco che i media si accaniscono sulla giacca. Come ha detto giustamente Panatta alla Domenica Sportiva: “Ma veramente lo hanno espulso perché si è tolto la giacca? Voi non state bene”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: allegri - giacca
Allegri cambia look: dalla giacca e cravatta juventina alla polo col Diavolo
Milan-Bologna, Allegri espulso ‘senza giacca’: cosa è successo
Allegri espulso, si toglie la giacca e va su tutte le furie per un rigore assegnato e tolto al Milan
Tudor, incredibile o credibile? Chivu, quanti guai! Allegri senza giacca: di chi è la colpa? Leggi l’editoriale di Massimo Pavan ? - X Vai su X
? È diventato immediatamente virale lo "show" di Max Allegri nelle battute finali di Milan-Bologna. Il mister labronico discute animatamente per un rigore negato dal Var, grida e si toglie la giacca. E viene espulso. Ma nel dopopartita minimizza. «L'espulsione - facebook.com Vai su Facebook
Allegri (ri)toglie la giacca e viene espulso dopo la sfuriata con l’arbitro in Milan-Bologna: cosa è…; Allegri espulso per proteste si toglie (di nuovo) la giacca. LA RICOSTRUZIONE; Allegri squalificato, la decisione del giudice sportivo dopo le proteste in Milan-Bologna.
Allegri squalificato, la decisione del giudice sportivo dopo le proteste in Milan-Bologna - L'allenatore rossonero è stato espulso nel finale della partita vinta dal Mil ... Lo riporta corrieredellosport.it
Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Allegri. Ammenda di 5 mila euro al Milan: il motivo - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie A: il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, espulso nel finale di Milan- Riporta milannews.it