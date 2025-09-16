Allegri e la giacca una giornata di squalifica e 10mila euro di multa E aveva ragione figurarsi se avesse avuto torto

Massimiliano Allegri ha ricevuto una giornata di squalifica, più una multa da 10mila euro, per aver lanciato la giacca e aver protestato nel finale del match tra Milan e Bologna. Protesta – ricordiamolo – in cui aveva ragione da vendere. Al Milan hanno negato un rigore più che evidente nonostante l’intervento del Var. Ora la nuova moda è parlare della giacca di Allegri. Non potendo parlare del Milan che dopo lo scivolone contro la Cremonese ha battuto il Lecce e umiliato il Bologna del vate Italiano, ecco che i media si accaniscono sulla giacca. Come ha detto giustamente Panatta alla Domenica Sportiva: “Ma veramente lo hanno espulso perché si è tolto la giacca? Voi non state bene”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

