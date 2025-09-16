Alle Bocche di Cattaro in Montenegro dove il benessere inizia dalla qualità del sonno

Vanityfair.it | 16 set 2025

Tra yacht scintillanti e montagne che si tuffano nel mare, apre un indirizzo che unisce movimento, riposo e cucina leggera, trasformando il soggiorno in un percorso a tutta salute, da riportare anche a casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alle Bocche di Cattaro, in Montenegro, dove il benessere inizia dalla qualità del sonno

