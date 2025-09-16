Un lotto di salmone affumicato norvegese a marchio KV Nordic è stato richiamato dal commercio, da parte del ministero della Salute, a causa della presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il provvedimento interessa il lotto di produzione 486238, distribuito da Eurofood Spa e prodotto dall’azienda Koral SA nello stabilimento in Polonia identificato dal marchio di stabilimento PL 32081801 WE. Il prodotto oggetto del richiamo è venduto in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza 04102025. Il salmone, di allevamento norvegese, è stato immesso in commercio con la denominazione “Salmone norvegese affumicato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Allarme listeria, richiamato lotto di salmone affumicato