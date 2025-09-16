Allarme listeria richiamato lotto di salmone affumicato
Un lotto di salmone affumicato norvegese a marchio KV Nordic è stato richiamato dal commercio, da parte del ministero della Salute, a causa della presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il provvedimento interessa il lotto di produzione 486238, distribuito da Eurofood Spa e prodotto dall’azienda Koral SA nello stabilimento in Polonia identificato dal marchio di stabilimento PL 32081801 WE. Il prodotto oggetto del richiamo è venduto in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza 04102025. Il salmone, di allevamento norvegese, è stato immesso in commercio con la denominazione “Salmone norvegese affumicato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: allarme - listeria
Allarme listeria nei tramezzini Ibis: ecco il lotto ritirato dal mercato dal Ministero della Salute
“Rischio listeria”. Scatta il ritiro nei supermercati italiani, l’allarme: “Non mangiateli”
Bassetti e l'allarme listeria: "Brutta bestia", i prodotti ritirati
Attenzione ? Nuovo richiamo per rischio microbiologico: nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di confezioni di pecorino, a marchio Caseificio di Sorano. Il motivo è un allarme listeria: il Ministero della Salute ha, infatti, reso nota la pos - facebook.com Vai su Facebook
Allarme listeria: richiamati questi formaggi a latte crudo (marchio e lotti); Salmone contaminato da listeria richiamato dai supermercati: i lotti; Carrefour Italia ritira tre prodotti per rischio microbiologico da listeria.
Salmone affumicato richiamato per listeria, i lotti contaminati - Un lotto di salmone norvegese affumicato è stato richiamato dal commercio perché potenzialmente contaminato dalla listeria, un batterio pericoloso soprattutto per le persone deboli ... Lo riporta quifinanza.it
Allarme listeria nel salmone norvegese affumicato: il Ministero della Salute ritira dal mercato un lotto a marchio KV Nordic - Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di salmone affumicato KV Nordic per sospetta presenza di Listeria. Da ilfattoquotidiano.it