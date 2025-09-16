All’Arena Flegrea musica e spettacolo per il Premio Carosone Ingresso gratuito con prenotazione
Premio Carosone 2025 sul palco: Diego De Silva e Il Quartetto Malinconico, Maria Elena Fabi, Silvia Falanga, Fanali con Altea, Noemi Gherrero, Peppe Iodice, Rosario Jermano, Lda, Napoleone, Nuova Compagnia Di Canto Popolare, Renanera, Walter Ricci, Roy Paci, Gonzalo Rubalcaba, Gianni Simioli, Slf, Ste. La carovana carosoniana torna sul palcoscenico dell’Arena Flegrea, venerdì 26 settembre, . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: arena - flegrea
“Le Vesuviane. L’altra metà di cantanapoli” sul palco dell’Arena Flegrea martedì 29 luglio
“Le Vesuviane. L’altra metà di cantanapoli” all’Arena Flegrea
Muisca, Europe in concerto a Napoli: 33 anni dopo, il ritorno della band all’Arena Flegrea
Live report su la Repubblica Napoli.it del concerto degli Almamegretta al Noisy Naples Fest a Napoli all'Arena Flegrea. link per leggere il live report: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2025/09/13/news/almamegretta_sanacore_live_e_una_generazione_che_ - facebook.com Vai su Facebook
Il Premio Carosone torna il 26 settembre: live dall'Arena Flegrea - La carovana carosoniana torna sul palcoscenico dell’Arena Flegrea, venerdì 26 settembre, alle 21:00, per un premio- msn.com scrive
Settembre all’Arena Flegrea: musica, comicità e spettacolo sotto le stelle - Settembre all’Arena Flegrea: una kermesse da vivere intensamente, tra musica internazionale, comicità esplosiva e l’energia unica del Sud. Scrive quotidianodelsud.it