Alla scoperta di pitture a olio e famiglie doc Due mostre nelle antiche residenze di delizia
Dieci anni di ricerca artistica a cavallo tra pittura a olio e tessuti d’autore, con al centro le antiche ville della Brianza. E poi fotografie d’epoca e documenti storici che raccontano le vicende di un’impresa e dei componenti della famiglia che hanno abitato quella villa. Sono le due mostre visitabili da sabato a Desio in Villa Tittoni Traversi e in Villa Longoni in occasione della rassegna Ville Aperte. In Villa Tittoni dal fine settimana sarà allestita l’esposizione dal titolo “Dipinti in Villa - La poetica dello spazio. Tra Arte e industria“, che raccoglie opere di Aleksandra Ostapova. Si tratta di dipinti, realizzati a olio ma con la leggerezza e la trasparenza dell’acquerello, che ritraggono le ville storiche di delizia brianzole e le loro particolarità architettoniche, tra statue, finestre e figure affrescate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scoperta - pitture
Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, una visita alla scoperta delle figure femminili dei dipinti della chiesa abbaziale. Da Barbara a Marta, da Margherita a Maddalena: partendo dai cicli di affreschi, uno dei più alti esempi di - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta di pitture a olio e famiglie doc. Due mostre nelle antiche residenze di delizia; Paesaggi disegnati, atelier per bambini alla scoperta della mostra su Giovanni Fattori; A scuola d'arte nei musei, nuovo ciclo di incontri sulla pittura a olio al Museo Bardini.
Eni: nuova scoperta a olio nel mare di Barents - Eni attraverso Vår Energi, società partecipata congiuntamente da Eni (69,85%) e da HitecVision (30,15%), annuncia una nuova scoperta a olio nella ... Si legge su ilgiorno.it
Nuova scoperta a olio nell'offshore della Norvegia per Eni - É stata Vår Energi, società partecipata congiuntamente dalla società del Cane a sei zampe (69,85%) e da HitecVision (30,15%), a fare questa ... Segnala milanofinanza.it