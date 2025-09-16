Dieci anni di ricerca artistica a cavallo tra pittura a olio e tessuti d’autore, con al centro le antiche ville della Brianza. E poi fotografie d’epoca e documenti storici che raccontano le vicende di un’impresa e dei componenti della famiglia che hanno abitato quella villa. Sono le due mostre visitabili da sabato a Desio in Villa Tittoni Traversi e in Villa Longoni in occasione della rassegna Ville Aperte. In Villa Tittoni dal fine settimana sarà allestita l’esposizione dal titolo “Dipinti in Villa - La poetica dello spazio. Tra Arte e industria“, che raccoglie opere di Aleksandra Ostapova. Si tratta di dipinti, realizzati a olio ma con la leggerezza e la trasparenza dell’acquerello, che ritraggono le ville storiche di delizia brianzole e le loro particolarità architettoniche, tra statue, finestre e figure affrescate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alla scoperta di pitture a olio e famiglie doc. Due mostre nelle antiche residenze di delizia