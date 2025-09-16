Alla scoperta del mondo celtico al museo di Oleggio

Novaratoday.it | 16 set 2025

Una giornata alla scoperta del mondo celtico al museo Civico di Oleggio.Dalle ore 9:30 alle 18 accampamento celtico e laboratoriPer i più piccoli: ore 10 e 16 addestramento del giovane guerriero (dai 5 anni)Ore 15 laboratorio creazione di uno scudo (dai 7 anni)Anche per i più grandi:Ore 11:30. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

