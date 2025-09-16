Alla scoperta degli ' Arcani Minori e il Quadrato degli Elementi' al via corso di tarocchi
Prende il via martedì 7 ottobre, alle 18.45, il corso di Tarocchi ‘Gli Arcani Minori e il Quadrato degli Elementi’.Il corso con Elisabeth Mantovani - in programma presso la sede de ‘La Rose Noire’ in via San Marone 15 a Modena - si terrà successivamente il 14,21 e 28 ottobre, poi il 4 e 11. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: scoperta - arcani
Vi presentiamo le nostre attività La meditazione dei Mandala a cura de @la_ronda_dei_mandala Una meditazione profonda, alla scoperta dei Mandala e della loro profonda forza per l'anima e il corpo. Verranno trattati i seguenti punti: - Breve introduzio - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta degli 'Arcani Minori e il Quadrato degli Elementi', al via corso di tarocchi.