Elena e Leonetto Tintori sono stati ambasciatori dell’arte nel mondo e lo hanno fatto grazie alle tante relazioni intessute con l’estero. E’ proprio partendo da questa loro caratteristica che è nata una mostra dedicata ai viaggi di lavoro all’estero dei due artisti: l’esposizione sarà accolta da domani settembre fino al primo ottobre (inaugurazione mercoledì 17 settembre alle 18) nella galleria espositiva della Biblioteca Lazzerini. Il titolo è "Elena e Leonetto Tintori. Ambasciatori di Prato nel mondo negli anni ’50 e ’60". Promossa dal Laboratorio per Affresco in collaborazione con la Biblioteca Lazzerini, la mostra rientra nel progetto "Prato ’50", a cura della Fondazione Francesco Datini, del Comune di Prato e del Sistema Bibliotecario Pratese ed è dedicata a Leonetto Tintori e a sua moglie Elena e incentrata sui loro numerosi viaggi di lavoro all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla "Lazzerini". Elena e Leonetto. L’arte in viaggio