Alla guida del monopattino senza casco ignora l' alt e spintona gli agenti
Dalla fuga per le strade del centro agli spintoni e agli insulti agli agenti. Protagonista della vicenda è stato un cittadino tunisino di 40 anni, denunciato a piede libero dalla polizia locale per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante un normale controllo per le vie della città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
+++AUTO INVESTE EXTRACOMUNITARIO ALLA GUIDA DI UN MONOPATTINO ALL'INCROCIO TRA VIA ALDO MORO E VIA LA MALFA A MATERA: FERITO IL CONDUCENTE DEL MONOPATTINO+++
