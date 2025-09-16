Alla cena benefica per la Cattedrale 350 persone
La cena per la Cattedrale ha fatto centro. L’iniziativa, organizzata nella serata di lunedì 15 settembre in piazza Duomo, ha visto la partecipazione di 350 persone. Raccolti quasi 10mila euro che andranno per i lavori di ristrutturazione della Cattedrale. Presenti alla cena anche il sindaco Katia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: cena - benefica
Oltre 200 persone alla cena benefica per Armonia sulla diga di Mignano: «Raccolti 7mila euro»
Brut Grande Réserve per la cena benefica della Fondazione. Andrea Bocelli
Sanità pubblica, la cena benefica. Solidarietà con Apro Ets e Sa.Re
Martedì 23 settembre 2025, in piazza Castello, torna “Pietra su Pietra”, la grande cena benefica che unisce nel segno della solidarietà e dell’aggregazione tutta la comunità pietrese. Il ricavato dell’edizione 2025 sarà interamente destinato a sostenere il proget - facebook.com Vai su Facebook
E anche questa cena benefica per la Fondazione Casa Marta è stata un successo! Grazie a tutti? ogni goccia è buona in questo mare @paologoriburde alla prossima - X Vai su X
Alla cena benefica per la Cattedrale 350 persone.
Chiavari, cena della città per la cattedrale. Aperte le iscrizioni - Chiavari – La Società operaia cattolica “Nostra Signora dell’Orto” di Chiavari organizza la “Cena della città”. Si legge su ilsecoloxix.it