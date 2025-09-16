Alla cena benefica per la Cattedrale 350 persone

La cena per la Cattedrale ha fatto centro. L’iniziativa, organizzata nella serata di lunedì 15 settembre in piazza Duomo, ha visto la partecipazione di 350 persone. Raccolti quasi 10mila euro che andranno per i lavori di ristrutturazione della Cattedrale. Presenti alla cena anche il sindaco Katia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

