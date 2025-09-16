Alimentazione meno gas serra e diabete tipo 2 studio rilancia la dieta planetaria

(Adnkronos) – Il suo colore è il 'verde'. E' una dieta a base prevalentemente vegetariana che in più punta a rispondere all'esigenza sempre più diffusa di chi vuole uno stile di vita amico del pianeta. Gli addetti ai lavori l'hanno battezzata dieta planetaria o dieta della salute planetaria (Planetary Health Diet, Phd). E' da tempo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

